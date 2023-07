Daftar Artis Indonesia yang Ikut America’s Got Talent

ERA.id - America’s Got Talent termasuk salah satu ajang pencarian bakat yang punya nama besar. Masyarakat Indonesia sangat antusias jika ada orang Indonesia yang tampil bagus di panggung tersebut. Bukan hanya penampil umum, tetapi juga artis Indonesia yang ikut America’s Got Talent.

Beberapa waktu lalu, nama Putri Ariani menjadi perhatian setelah mendapatkan golden ticket di America’s Got Talent. Putri adalah pemenang Indonesia’s Got Talent tahun 2014. Namanya sudah cukup dikenal di dunia musik Tanah Air sebelum akhirnya mengikuti ajang pencarian bakat Amerika itu.

Selain Putri Ariani, ternyata ada beberapa nama artis yang juga pernah mengikuti America’s Got Talent. Dirangkum Era.id dari berbagai sumber, simak informasi berikut.

Artis Indonesia yang Ikut America’s Got Talent

· Demian Aditya

Demian tentu bukan nama yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ternyata, pesulap ini pernah tampil di ajang AGT, yaitu pada 2017. Ketika itu, dia secara khusus diundang untuk ikut serta dalam AGT. Sayangnya, langkah Demian tidak berlangsung lama.

Aksi Demian di America's Got Talent (YouTube AGT)

Pada penampilan terakhirnya di AGT, penampilan Demian kurang maksimal karena trik sulapnya mengalami malfungsi. Dalam penampilan tersebut, Demian berhasil mengejutkan pemirsa dengan keluar dari peti kayu dan tiba-tiba telah ada di dekat juri. Sayangnya, peti kayu yang seharusnya jatuh di atas tombak dan api tiba-tiba macet.

Pada penampilan pertama, Demian membuat para pemirsa dan juri tegang. Dia melakukan aksi meloloskan diri dari kotak kaca yang terisi pasir seberat 400 kilogram. Di dalam kotak tersebut, tangan, kaki, dan leher Demian terkunci.

· The Sacred Riana

Pada 2018, The Sacred Riana tampil di panggung America’s Got Talent dan memukau para juri. The Sacred Riana membuat para juri dan penonton ketakutan.

Dalam penampilan tersebut, dia memadukan boneka vodoo yang ditempeli foto Simon Cowell dan Mell B. Di tengah pertunjukan, Riana lari dari serbuan orang-orang yang mirip dengannya. Ketika terpojok, Riana memanjat dinding dengan punggungnya. Sayang, perjalanannya The Sacred Riana terhenti di perempat final.

· Cakra Khan

Ini yang terbaru. Cakra Khan, penyayi asal Indonesia berhasil mendapatkan 4 yes dari para juri. Dia tampil belum lama ini di America’s Got Talent 2023.

Di panggung tersebut, awalnya Cakra Khan membawakan lagu “Make It Rain”. Namun, di tengah penampilan dia dihentikan oleh Simon Cowell karena ingin mendengarkan lagu yang lain.

Cakra Khan kemudian mulau menyanyi lagi, kali ini dengan lagu “No Woman No Cry” dari Bob Marley. Aransemen yang disajikan berwarna blues. Seperti lagu pertama, lagu kedua mendapatkan apresiasi dari para pemirsa dan juri.