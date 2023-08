V BTS Bakal Rilis Album Solo Perdana Bertajuk Layover Berisi 6 Lagu, Catat Tanggalnya

ERA.id - Big Hit Music mengumumkan jadwal perilisan album solo perdana V BTS. Album tersebut bertajuk Layover, yang dijadwalkan akan dirilis pada 8 September 2023 mendatang.

Album Layover ini akan memiliki 6 lagu, yang salah satunya merupakan lagu bonus. Pada saat album dirilis, agensi menyarankan penggemar untuk mendengarkan lagunya secara berurutan.

"Layover terdiri dari 6 lagu secara total, lima lagu dan sebuah lagu bonus. Untuk sepenuhnya merasakan alur album ini, kami sarankan untuk mendengarkannya secara berurutan dari awal hingga akhir," pernyataan agensi dilansir dari Soompi.

Lagu pertama dalam album V tersebut berjudul "Rainy Days". Lagu ini disebut membuat vokal V berpadu dengan suara hujan serta derau putih atau white nose.

Lagu kedua berjudul "Blue", yang memiliki nuansa old school R&B dengan modern twist. Lagu ketiga berjudul "Love Me Again" yang bertema R&B, yang mengedepankan vokal bariton khas dari V.

Untuk lagu keempat berjudul "Slow Dancing", yang bergaya romantic soul ala tahun 70an dan memancarkan perasaan santai. Lalu lagu kelima berjudul "For Us", kombinasi R&B dan pop, yang disebut akan menimbulkan kesan mendalam karena emosi yang dituangkan V dalam lagu itu.

Kemudian untuk lagu bonusnya adalah lagu "Slow Dancing" yang digubah dalam bentuk versi piano. Lagu ini dijanjikan akan menampilkan daya pikat yang berbeda dari versi aslinya.

Lebih lanjut, agensi juga mengatakan bahwa musik video dari semua lagu tersebut akan dirilis. Mereka meminta penggemar untuk menantikannya dan terus mendukung V memulai perjalanan karier solonya.

"Video musik dari seluruh lagu juga akan dirilis. V akan menampilkan penampilan baru dan membuat berbagai penampilan bersamaan dengan perilisan album. Mohon tunggu dan terus dukung V pada momen dirinya memulai perjalanan solo terbarunya," pungkas agensi.