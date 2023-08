Aturan yang Harus Diikuti Penonton Saat Konser TXT di Jakarta Hari Ini, Wajib Pakai Masker!

ERA.id - TOMORROW X TOGETHER atau TXT siap kembali menggelar konser di Indonesia. Konser bertajuk TOMORROW X TOGETHER World Tour <Act: Sweet Mirage> in Jakarta itu digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, hari ini Rabu (9/8/2023).

Jelang dimulainya konser, pihak promotor iMe Indonesia sudah membagikan aturan yang harus ditaati para penonton saat menonton konser ini. Salah satunya adalah masih berkewajiban untuk memakai masker selama konser berlangsung.

“Wear mask all the time,” tulis iMe Indonesia di akun Instagram resmi.

Tak hanya itu, aturan kesehatan lainnya juga diterapkan, mulai dari suhu badan yang normal hingga sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Penonton juga harus memerhatikan barang bawaan, seperti tas hingga alat elektronik lainnya.

“Tidak membawa tas besar, makanan dan minuman, botol plastik atau tumbler, kamera profesional, handycam, tongsis, tripod,” tambah promotor.

Sementara itu, tiket konser TXT kali ini dibagi menjadi 5 kategori. Mulai dari harga termurah Rp1,5 juta hingga Rp3,1 juta, yang bisa dibeli melalui Tiket.com.