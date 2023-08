Kagum dengan Nyanyian Penggemar Indonesia, TXT Janji Bakal Balik Gelar Konser Lebih Meriah

ERA.id - TXT sukses menggelar konser bertajuk TOMORROW X TOGETHER World Tour <Act: Sweet Mirage> in Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (9/8/2023). Pada konser ini, para anggota TXT mengaku sangat kagum dengan suara nyanyian para penggemar yang hadir.

Boyband asuhan Big Hit Music itu mengawali konser dengan menyanyikan lagu "Blue Hour" dan "Can't We Just Live The Monster Alive". Kemudian setiap member menyapa para penggemar yang hadir.

"Let's go Jakarta, are you ready?" kata para member dengan semangat.

"Halo, aku pangeran kalian," tambah Huening Kai dengan bahasa Indonesia.

Usai menyapa penggemar sebagai pembuka konser, TXT melanjutkan penampilan dengan menyanyikan lagu "Drama" dan "Cat & Dog". Mereka juga menyanyikan "Runaway", "We Lost The Summer", "Can't You See Me".

Setelah menyanyikan lagu "LO$ER=LO♡ER", Soobin menyatakan kagum dengan suara nyanyian dari MOA (pangggilan penggemar TXT) Jakarta. Ia mengaku sangat senang mendengarkan nyanyian semangat dari penggemar.

"Aku sangat senang saat kalian menyanyikan Loser. Kalian mengingatkanku lagi bagaimana bagusnya kalian menyanyi. Kami sangat senang bisa mendengarkan suara indah kalian di Jakarta," kata Soobin.

Pada konser ini, TXT menyanyikan total 24 lagu, dengan 3 lagu encore, dan lagu penutup adalah "Our Summer". Usai menyanyikan lagu terakhir, semua member mengucapkan terima kasih dan berjanji akan datang kembali dengan konser lebih megah di Indonesia.

"Kami akan mencoba lebih baik lagi untuk mengembalikan cinta dari MOA. Semua kalian yang datang hari ini sangat berharga, aku mencintaimu MOA, terima kasih banyak," tutur Yeonjun.

"Terima kasih untuk kalian semua. Konser ini bisa terjadi karena kalian, kalian yang datang. Kami akan kembali lagi dengan konser luar biasa selanjutnya. Kalian akan datang kan? Terima kasih, cinta kalian, " pungkas Taehyun.