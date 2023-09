Dilelang Bersama Ribuan Barang Berharga, Piano Legendaris Freddie Mercury Terjual Rp33 Miliar

ERA.id - Sebuah piano bersejarah sekaligus legendaris milik mendiang Freddie Mercury berhasil terjual seharga 2,2 juta dolar AS atau sekitar Rp33 miliar. Piano legendaris itu terjual bersama sejumlah barang berharga lainnya.

Baby grand piano Yamaha milik Freddie Mercury dilelang bersama 1.400 harta lainnya pada Rabu (6/9/2023). Proses lelang itu dilakukan di Sotheby's di London.

Piano berwarna hitam itu merupakan salah satu barang bersejarah milik Freddie yang menemani kehidupan sang legenda semasa hidup. Bersama dengan piano itu, Freddie menciptakan sejumlah lagu hit termasuk “Bohemian Rhapsody”.

Selain piano, lirik tulisan tangan Freddie untuk lagu tersebut juga ikut dilelang. Tulisan tangan itu terjual seharga 1,7 juta dolar AS (Rp26 miliar). Dalam catatan tertulis itu, pihak pengelola menyertakan judul lagu “Mongolian Rhapsody”, yang juga ditulis Freddie.

Meski terjual dengan harga fantastis, penawaran untuk piano legendaris itu masih jauh di bawah perkiraan sebelumnya. Piano itu diperkirakan bisa terjual di angka 2,5 juta hingga 3,8 juta dolar AS.

Penjualan menarik lainnya pada malam itu adalah cincin onyx dan berlian Cartier yang dihadiahkan kepada Freddie oleh Elton John. Cincin itu berharga 339.000 dolar AS (Rp5 miliar), hampir 70 kali lipat dari perkiraannya.

“Saya merindukan Freddie sampai hari ini. Dia adalah teman yang luar biasa, lebih penuh cinta dan kehidupan daripada siapa pun yang pernah saya temui,” kata Elton John dalam surat yang diterima The Independent.

Selain itu, mahkota dan ansambel jam merah khas Mercury terjual seharga 791.000 dolar AS (Rp12 miliar) sementara gelang ular, yang dikenakan oleh penyanyi tersebut dalam video musik "Bohemian Rhapsody," melampaui perkiraannya 100 kali lipat ketika terjual seharga 870.000 dolar AS (Rp13,3 miliar).

Acara ini adalah yang pertama dari enam rencana lelang barang pribadi mendiang musisi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Malam yang menegangkan dimulai ketika para penawar yang berkumpul menyanyikan lagu hit Queen "We Will Rock You" sambil menyesap sampanye.

Diketahui Freddie Mercury mewariskan seluruh harta miliknya kepada Mary Austin, teman dekat sekaligus cinta pertamanya. Lebih dari 32 tahun setelah kematian penyanyi tersebut, Austin mulai menjualnya dengan sebagian dari hasil penjualannya akan dibagi antara Mercury Phoenix Trust dan Elton John AIDS Foundation.

“Selama bertahun-tahun, saya merasakan kegembiraan dan hak istimewa untuk hidup dikelilingi oleh semua hal indah yang dicari dan dicintai Freddie. Namun tahun-tahun telah berlalu, dan waktunya telah tiba bagi saya untuk mengambil keputusan sulit untuk menutup babak yang sangat spesial dalam hidupku,” kata Mary Austin.

“Penting bagi saya untuk melakukan ini dengan cara yang saya rasa Freddie akan menyukainya, dan tidak ada yang lebih dia sukai selain lelang. Freddie adalah seorang kolektor luar biasa dan cerdas yang menunjukkan kepada kita bahwa ada keindahan dan kesenangan serta percakapan untuk ditemukan dalam segala hal,” tutup Mary Austin.