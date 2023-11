Band Asal Bali, The Hydrant Bakal Meriahkan Festival Bertema Budaya dan Revolusi Bergaya Meksiko

ERA.id - Band asal Bali, The Hydrant akan ikut memeriahkan sebuah festival di Pulau Dewata. The Hydrant bakal menjadi sorotan dalam acara tersebut karena dipredisksi akan menggemparkan penonton dengan penampilan eksplosif.

Dalam festival bertajuk Espolon Barrio Fiesta 2023, latar belakang akan dibuat meriah karena berlatar belakang lanskap Bali yang menakjubkan. Festival ini lebih dari sekedar

festival, di mana acara merupakan pernyataan seni yang berani dan bertentangan dengan arus.

Bertema block party bergaya Meksiko, acara ini bertujuan untuk memperkuat posisi salah satu minuman tequila yang akan menjadi nomor satu di Bali. Untuk pertama

kalinya di Asia, jantung Bali, Indonesia, akan menjadi tuan rumah acara yang

menggemparkan ini dari tanggal 31 Oktober hingga 4 November, 2023.

Five Days of Fiesta, Flavors, and Fun Festival ini dimulai dengan Bar Take Over

selama tiga hari mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November. Enam gerai utama di

Bali; The Shady Fox, Old Mans, Hippie Fish, The Back Room, The Shady Pig, Teasing Tounges, Santanera dan Platonic akan berpartisipasi dalam bar take over ini.

"Espolon Barrio Fiesta 2023 mewujudkan semangat kreativitas yang berani. Ini bukan hanya sebuah acara; ini adalah sebuah deklarasi, sebuah acara bersulang bersama untuk merayakan mereka yang hidup dengan aturan mereka sendiri. Festival ini merupakan penghormatan kepada pikiran progresif dan hati yang memberontak, pusaran musik, seni, dan cita rasa nyata yang melampaui ekspektasi," tulis pernyataan resmi Espolon.