Voice of Baceprot Akan Hadirkan Instrumen Sunda Saat Tampil di Glastonbury Festival 2024

ERA.id - Voice of Baceprot (VoB) akan membawa unsur budaya Indonesia saat tampil di Glastonbury Festival 2024 di Inggris. VoB akan menyuguhkan instrumen Sunda ketika tampil pada 28 Juni mendatang.

Vokalis sekaligus gitaris VoB Marsya mengatakan band asal Garut, Jawa Barat itu akan menampilkan lagu-lagu andalan mereka ketika tampil di Glastonbury Festival 2024. Sebagai perwakilan pertama Indonesia yang tampil di Glastonbury Festival, VoB akan membawa unsur budaya Indonesia.

"Untuk unsur budaya di lagu ada unsur pentatonik Sunda. Kemudian ada lagu yang isinya petuah bahasa Sunda kami gabungkan ke dalam bahasa Inggris," kata Marsya selama acara Press Briefing KBRI London x Voice of Baceprot (VoB), Jumat (21/6/2024).

VoB dijadwalkan tampil di salah satu panggung terbesar Glastonbury Festival 2024 pada 28 Juni mendatang. Band yang beranggotakan tiga perempuan itu akan berada dalam satu panggung bersama musisi ternama, seperti Anne Marie, SZA, Dua Lipa, Avril Lavigne, Two Door Cinema Club, hingga Coldplay.

"Kami merasa excited dan bangga sekali, terutama kami tahu menjadi musisi pertama Indonesia di sana," ujar Marsya.

Nantinya, kata Marsya, VoB akan tampil selama 30 hingga 45 menit. Mereka akan membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu yang menjadi favorit penggemar, "[Not] Public Property".

"Kami akan bawakan lagu-lagu terbaik kami, seperti "God, Allow Me to Play Music", "Mighty Island", dan lagu "[Not] Public Property" yang selalu jadi opening song penampilan kami," pungkasnya.