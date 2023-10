Masuk Nominasi MTV EMA 2023, Tiara Andini Akan Bersaing dengan TREASURE

ERA.id - Tiara Andini berhasil masuk dalam salah satu nominasi ajang penghargaan musik MTV European Music Awards (EMA) 2023. Dilansir dari laman resmi MTV EMA 2023, Tiara Andini masuk dalam nominasi Best Asian Act dengan lagu "Flip It Up".

Penyanyi berusia 22 tahun itu masuk nominasi tersebut bersama musisi asal Asia lainnya. Seperti BE:FIRST (Jepang), BRIGHT (Thailand), Moira (Filipina), dan TREASURE (Korea).

Mengetahui dirinya masuk ke dalam nominasi, Tiara Andini pun mengunggah posternya di Instagram Stories. Ia juga menyertakan link untuk memberikan dukungan vote pada dirinya, yakni dilaman https://www.mtvema.com/vote/best-asian-act/.

Sebagai informasi, lagu Tiara Andini yang bertajuk "Flip It Up" memang mencuri perhatian saat perilisannya. Lagu tersebut memiliki nuansa berbeda dari lagu-lagu ballad yang sebelumnya sering dirilis oleh Tiara Andini.

Lagu tersebut menampilkan nuansa KPop dan sisi alter ego Tiara Andini. Lirik lagunya ditujukan untuk para pembencinya atau haters.

Pada lagu "Flip It Up" itu, Tiara Andini bekerja sama dengan produser musik dan pencipta lagu asal Korea Selatan, Hyuk Shin. Diketahui Hyuk Shin pernah bekerja sama dengan musisi ternama Korea Selatan, seperti EXO, Girls Generation, NCT, Super Junior, hingga GFriend.