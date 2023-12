Penyanyi Jazz Diana Krall Gelar Konser Intimate, Jakarta Satu-satunya di Asia Tenggara yang Ingin Dikunjunginya

ERA.id - Setelah sukses ramaikan Prambanan Jazz pada 2018 silam, penyanyi Diana Krall akan menggelar konser tunggal bertajuk Diana Krall Live In Jakarta 2024 di JIEXPO Theater, Kemayoran, Jakarta pada 4 Mei 2024.

Kapasitas ruangan konser tunggal Diana Krall mencapai 2.300 penonton dengan harga yang bervariasi. Pelantun lagu "The Look Of Love" ini membawakan tema intimate saat menggelar konser tunggalnya.

"Di JIEXPO Kemayoran itu lebih dari cukup, lebih dari ekspektasi. Mereka pengen sebenarnya karena dari preferensi vanue kami tawarkan, JIEXPO memang konsepnya teater," ujar CEO Rajawali Indonesia, Tovic Raharja, saat ditemui di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (13/12/2023).

"Nanti kita akan buat intimate dan selama full performance, Diana Krall akan membawakan konsep intimate classic jazz," lanjutnya.

Promotor konser Diana Krall (Foto: Era.id/Adelia)

Diana Krall menggelar konser intimate sebagai bentuk kerinduannya kepada para penggemarnya di Indonesia. Tovic mengatakan Diana ingin berinteraksi dengan para penggemarnya secara langsung.

"Supaya bisa lebih menghadirkan kedekatan dengan fans yang ada di Jakarta," tambahnya.

Lebih lanjut, Tovic menceritakan momen saat musisi yang meraih Grammy Award ini telah menghelat penampilannya pada Sabtu, 18 Agustus di panggung Special Show Prambanan Jazz Festival 2018.

"Kita terakhir agency jadi Prambanan Jazz, kita punya festival tahunan dan agency pengen tampilkan Diana Krall di Prambanan Jazz," bebernya.

"Fansnya juga berkali-kali minta konser tunggal. Pemilihan JIEXPO salab satu vanue memang dipengen Diana Krall, dari semua referensi vanue kita tawarkan ke mereka." tambahnya.

Sementara itu, Anas Alimi, founder Rajawali Indonesia mengatakan Jakarta menjadi kota satu-satunya di Asia Tenggara yang dikunjungi Diana Krall untuk konser tunggalnya Mei mendatang. Jakarta juga menjadi kota kedua di Asia usai Jepang.

"Agak surprise buat kami, awalnya sebenarnya dia ke Singapura. Cuma info terakhir hanya ke Indonesia, selain di Jepang. Bisa jadi Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia, setelah Jepang." jelas Anas.

Tiket konser Diana Krall tersedia di laman www.dianakralljakarta.com semenjak akhir November 2023. Terdapat enam kategori kelas konser tunggal Diana Krall, yaitu Bronze (Rp850 ribu), Silver (Rp1,5 juta), Gold (Rp3 juta), Platinum (Rp4 juta), Diamond (Rp5,5 juta) dan VIP (Rp15 juta).