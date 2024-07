Berkonsep Family Friendly, Gaia Music Festival: Jazz in The Valley Digelar Agustus 2024

ERA.id - Gaia Music Festival: Jazz in The Valley akan digelar di The Gaia Hotel Bandung pada 3 dan 4 Agustus 2024 mendatang. Perhelatan festival tersebut tahun ini akan menjadi yang ketiga kalinya dan tetap mengangkat musik jazz.

Pada Gaia Music Festival 2024 berkonsep family friendly, yang mana konser ini bisa dinikmati oleh orang tua dan anak-anak. Lokasi konser diadakan di dalam hotel dan outdoor di lembah, yang akan memberikan pengalaman unik bagi para tamu yang hadir.

“Kita konser ada di dalam hotel, outdoor, karena ada amphitheatre dan itu ada di lembah ya makanya kita sebut jazz in the valley. Kita juga mengedepankan family. Jadi nggak cuma orang tua, anak-anaknya juga bisa ikutan. Sekalian nonton musik, bisa menikmati fasilitas hotel juga,” kata General Manager Gaia Hotel Bandung, Novi Samodro saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/7/2024).

Sama seperti dua tahun sebelumnya, Gaia Music Festival tahun ini juga akan dibuat intimate concert, yang membuat para musisi dekat dan bisa berinteraksi dengan penonton. Penonton yang hadir akan mendapatkan kenikmatan yang total dengan semua fasilitas yang diberikan.

“Ini berbeda dengan festival musik yang biasa kita datangin. Yang bisa dihighlight di tahun ini total enjoyment ya, karena yang pertama intimate penampil bisa berinteraksi langsung dengan penontonnya,” kata Chairman Gaia Music Festival 2024, Rezka M Wildhan.

Sejumlah penampil di GAIA Music Festival: Jazz in The Valley 2024 yang tengah bersiap, di antaranya Mocca, Aditya Ong Quartet, Dua Empat, Elfa’s Singer, Ivan Nestorman, Dewa Budjana, dan Kahitna. Penyelenggara juga mempersiapkan sebuah project spesial yang khusus dibuat untuk acara ini dengan menampilkan musisi jazz muda yang tengah bersinar, Natasya Elvira & Kevin Yosua Big 6.

“Ini sebuah perayaan musisi, penikmat jazz, dan penonton yang hadir di sana. Kami ingin membuat semua yang hadir senang dan nyaman dan ingin datang ke GMF selanjutnya. Dari tahun ke tahun kami selalu menyandingkan legend dan emerging artist. Kami ingin ada pertunjukan yang baik di GMF ini,” kata Direktur PT Jazz Gunung Indonesia, Bagas Indyatmono.

Sementara itu, tiket Gaia Music Festival terbagi dari tiga kategori, yaitu Reguler, VIP 1, dan VIP 3. Harga tiket dibandrol dari Rp500 ribu hingga Rp850 ribu untuk per hari nya, dan tersedia juga harga tiket bundling atau gabungan.