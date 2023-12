Diana Krall Bakal Konser Tunggal di Jakarta, Ini Alasan Promotor Gelar Usai Pilpres 2024

ERA.id - Setelah sukses ramaikan Prambanan Jazz, penyanyi Diana Krall akan menggelar konser tunggal di Jakarta, tepatnya di JIEXPO Theater, Kemayoran, Jakarta pada 4 Mei 2024.

Rajawali Indonesia sebagai promotor konser sengaja mengadakan konser usai Pemilu 2024. Sebab, hal ini dilakukan sebagai bentuk arahan dari pihak berwajib maupun presiden agar tidak menyelenggarakan konser mendekati Pilpres 2024.

"Kami diberikan arahan, diskusikan dan disarankan tidak membuat event konser pada bulan Februari dan Juni khusus Jakarta," ujar Anas Alimi, founder Rajawali Indonesia, saat ditemui di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (13/12/2023).

"Sudah ada arahan dari presiden dan polisi, supaya ekosistem industri berjalan. Mereka pastinya punya pertimbangan dan secara prinsip so far okey," lanjutnya.

Promotor konser Diana Krall (Foto: Era.id/Adelia)

Anas Alimi merasa kehadiran pelantun lagu "The Look Of Love" ini bisa menenangkan hati masyarakat Indonesia ditengah-tengah panasnya situasi Pilpres 2024.

"Apalagi ini jazz santai-santai kita standar nggak ada isu apapun dan terjamin keamanannya gitu," lanjutnya.

Disisi lain, Anas Alimi menyampaikan konser tunggal Diana Krall di Jakarta masuk jadwal tur resmi dari sang penyanyi. Penyanyi berusia 59 tahun ini ingin konser, karena rindu dengan Jakarta.

Diana Krall terakhir mengunjungi Jakarta pada 2008, tepat berlangsungnya konser tunggal pertamanya di Indonesia. Diana Krall menggelar konser intimate dan mudah berinteraksi dengan para penggemar.

"Kita memang sebenarnya ditawari jadi promotor. Mereka melakukan tour dan mereka minta di Jakarta. Mereka datang terakhir ke sini konser di Jakarta tahun 2008," jelasnya.

Promotor konser Diana Krall (Foto: Era.id/Adelia)

"2018 sudah dibawa prambanan ada 5000 penonton. Di jakarta ini sangat pas dan Diana Krall kerap mendapatkan grammy. Ini sangat pas di Jakarta. Penggemar Diana Krall sangat banyak." lanjutnya.

Tiket konser Diana Krall tersedia di laman www.dianakralljakarta.com dan Traveloka.com semenjak akhir November 2023. Terdapat enam kategori kelas konser tunggal Diana Krall, yaitu Bronze (Rp850 ribu), Silver (Rp1,5 juta), Gold (Rp3 juta), Platinum (Rp4 juta), Diamond (Rp5,5 juta) dan VIP (Rp15 juta).