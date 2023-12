Masuk 6 Nominasi Grammy Awards 2024, Olivia Rodrigo Merasa Terhormat

ERA.id - Penyanyi muda Olivia Rodrigo kembali menorehkan kesuksesan baru. Ia berhasil masuk dalam enam kategori nominasi untuk ajang Grammy Awards 2024 mendatang.

Adapun nominasi yang Olivia dapatkan adalah Record of the Year, Album of the Year for Guts, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, dan Best Rock Song.

Mendapat enam nominasi sekaligus, Olivia Rodrigo mengatakan bahwa hal tersebut sebuah kehormatan baginya. Ia merasa senang karena karya-karyanya diakui oleh para penikmat musik.

"Ya sangat gila. Merupakan suatu kehormatan dan kesenangan untuk diakui oleh komunitas musik dengan cara yang luar biasa. Saya sangat senang," kata Olivia Rodrigo dilansir dari People.

Olivia Rodrigo sendiri saat ini tengah sibuk manggung di beberapa acara dengan membawakan lagu-lagu di album terbarunya, Guts. Pekan lalu ia tampil di Saturday Night Live (SNL) dan iHeartRadio Z100's Jingle Ball 2023.

Penampilan Olivia Rodrigo pada kedua acara itu sukses mencuri perhatian publik karena memukau, sekaligus kehadiran aktor Louis Patridge. Belakangan keduanya dirumorkan berpacaran dan semakin menguat dengan Louis menyaksikan penampilan Olivia, hingga masuk ke mobil yang sama usai acara After Party SNL.