Gelar Road Show Music The Genre is You, Tampilkan Sore, Converse All Stars Hingga Rizky Febian

ERA.id - Melanjutkan campaign Create Next bertemakan The Genre Is 'YOU' yang diluncurkan di akhir bulan Oktober kemarin.

Mengusung semangat, konsep dan pendekatan berkreasi baru bertemakan ‘Dari Anak Muda Untuk Anak Muda’, Converse Indonesia menggelar ajang musik.

Create Next Road Show; The Genre is 'You' ini menghadirkan Band Sore, tampil di Lapangan Parkir FISIP UI Depok pada Jumat sore, 1 Desember 2023 dan penampilan spesial Converse All Stars; Basboi, Rizkia Laras, Cito Gakso, Letasya (Rimba Band) dan Fadila (Lips!! Band) serta Rizky Febian di One Satrio CBD Mega Kuningan pada hari Jumat, 8 Desember 2023.

Turut mensemarakkan Road Show, 15 band anak muda terpilih, hasil dari audisi video yang diikuti tidak kurang dari 59 band, berkesempatan manggung di kedua momen spesial ini.

Penampilan musik di Create Next Road Show mendapat respons antusiasme tinggi dari kaum muda yang hadir memenuhi setiap venue acaranya.

