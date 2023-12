Sukses Terselenggara, Konser Kemanusiaan untuk Gaza Serahkan Donasi Rp470 Juta kepada Kedubes Palestina

ERA.id - Rangkaian Konser Kemanusiaan untuk Gaza yang digelar sejak 21 November ditutup dengan pemutaran film, diskusi, lelang dan penyerahan donasi terkumpul kepada pihak Kedubes Palestina.

Berlangsung di M Bloc Creative Hall, Jakarta Selatan pada Jumat (15/12/2023), pihak penyelenggara Konser Kemanusiaan untuk Gaza menyerahkan donasi yang terkumpul sementara hingga Kamis, 14 Desember kemarin. Donasi sebesar Rp470.799.814 diserahkan secara langsung kepada perwakilan Palestina di Indonesia.

Adapun, total penjualan tiket dari tujuh seri konser terkumpul sebesar Rp348.800.000. Jumlah tersebut setara dengan 3.488 penonton yang hadir menyaksikan 16 penampil sejak 21 November hingga 13 Desember.

Sementara itu, donasi juga berasal dari penjualan merchandise dan penggalangan dana lain dengan meletakkan barcode di wilayah M Bloc.

“Saya mau berterima kasih untuk donatur, ini sangat berarti untuk saya dan orang-orang Palestina. Terima kasih untuk teman-teman Indonesia yang telah mengorganisasi penggalangan dana ini dengan baik,” kata Muammar Milhem, Sekretaris Diplomat Kedubes Palestina untuk Indonesia setelah menerima donasi.

Di akhir acara, Konser Kemanusiaan untuk Gaza melelang tujuh kaus bertanda tangan para penampil. Harga lelang setiap kaus dibuka mulai harga Rp500.000. Nantinya, uang terkumpul akan ditambahkan kepada donasi yang telah disebutkan di atas.

Wendy Putranto selaku Ketua Yayasan M Bloc Foundation mengatakan donasi terkumpul masih terus berlanjut sampai sampai saat ini. Jumlah uang yang terdapat di rekening masih terus bertambah, dan nantinya akan diberikan kepada Kedubes Palestina.

Wendy yang awalnya ragu dengan gelaran ini, juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi, terutama 16 penampil yang bersedia bermain tanpa dibayar.

“Awal muncul ide ini, saya sebenarnya sempat ragu karena permasalahan di Gaza sering dikaitkan dengan isu-isu agama. Saya pikir tadinya nggak banyak yang mau tampil,” ujar Wendy.

“Dan ternyata respon teman-teman musisi ternyata tidak seperti apa yang saya pikir di awal. Mereka antusias untuk ikut serta. Konser ini menunjukkan solidaritas kita untuk kemanusian yang ada di Gaza,” lanjutnya.

Sebagai informasi, 16 penampil yang tampil dalam Konser Kemanusiaan untuk Gaza adalah Efek Rumah Kaca, The Adams, Seringai, The Brandals, David Bayu, Danilla, Lomba Sihir, Endah N Rhesa, The Panturas, Kelompok Penerbang Roket, SORE, .Feast, Kunto Aji, Bin Idris, Mustache and Beard, dan White Shoes and The Couples Company.