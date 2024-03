Tiket Diduga Tak Laku, Jennifer Lopez Batalkan 7 Konser di Amerika

ERA.id - Jennifer Lopez atau biasa disapa JLo membatalkan tujuh konser tur This Is Me... Now di Amerika. Pembatalan tersebut dilakukan diduga karena penjualan tiket yang tidak begitu laku.

Tujuh konser yang dibatalkan tersebut yang di Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans, dan Houston. Konser-konser tersebut sebelumnya dijadwalkan digelar pada 20-31 Agustus 2024 mendatang.

Namun, berdasarkan jadwal konser terbaru yang diunggah di media sosial JLo, ketujuh jadwal konser tersebut sudah dihapus. Jadwal baru juga berbeda dengan jadwal yang sebelumnya diunggah pada Februari lalu.

Dilansir dari Variety, pembatalan terpaksa dilakukan diduga karena tiket yang kurang laku. Disebutkan bahwa di situs Ticketmaster.com, masih banyak tempat duduk yang tersedia untuk konser kekasih Ben Affleck itu.

Pihak Jennifer Lopez belum memberikan pernyataan mengenai alasan pembatalan konser tersebut. Promotor hanya memberi tahu pembatalan konser dan membahas pengembalian dana.

Sementara itu, tur konser ini dilakukan Jennifer Lopez setelah ia merilis album This Is Me... Now pada 16 Februari 2024 lalu. Album tersebut menjadi album ke-9 JLo sepanjang ia berkarier sebagai penyanyi.