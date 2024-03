BABYMONSTER Siap Gelar Tur Fan Meeting dan Kunjungi Jakarta

ERA.id - Girl group asal Korea Selatan, BABYMONSTER dikonfirmasi akan menggelar tur fan meeting atau jumpa penggemar untuk kawasan Asia. Jakarta menjadi salah satu kota yang akan mereka kunjungi dalam tur tersebut.

Pengumuman tur fan meeting BABYMONSTER ini dibagikan agensinya, YG Entertainment, di media sosial resmi pada Senin (18/3/2024). Pada tur fan meeting perdana sejak debut akhir tahun 2023 lalu, BABYMONSTER akan menyambangi 5 negara.

Mulai dari Jepang di Tokyo, Indonesia di Jakarta, Singapura, Taiwan di Taipei, dan Thailand di Bangkok. Namun, untuk jadwal pasti setiap fan meeting tersebut belum diumumkan.

"BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE ANNOUNCEMENT," tulis agensi pada keterangan unggahannya.

Pada fan meeting BABYMONSTER di Jakarta diadakan oleh Third Eye Management dan PK Entertainment. Pihak promotor meminta penggemar untuk menantikan pengumuman selanjutnya terkait acara tersebut.

"BABYMONSTER Presents sampai jumpa di Jakarta. Tunggu informasi selanjutnya," tulis Third Eye Management di Instagramnya.

Sementara itu, BABYMONSTER akan comeback secara full member atau tujuh anggota bersama Ahyeon, pada 1 April 2024 mendatang. Mereka akan merilis mini album perdana dan menjalani berbagai kegiatan promosi langsung untuk pertama kalinnya.