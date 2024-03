Oasis Rilis Kembali Lagu Supersonic di Kepingan CD Edisi Terbatas

ERA.id - Sejak pertama kali dirilis 30 tahun lalu, vokalis band Oasis, Liam Gallagher mengonfirmasi bakal meluncurkan ulang lagu bertajuk 'Supersonic' sebagai kepingan CD edisi terbatas pada 12 April mendatang.

Lagu tersebut awalnya diluncurkan pada 11 April 1994, dan menjadi salah satu lagu tersukses dalam perjalanan Oasis.

Awal "Supersonic" dibuat sebagai demo dan dalam laporan NME menyebut bahwa lagu itu ditulis oleh gitaris Oasis Noel Gallagher di studio, sementara anggota lainnya sedang istirahat makan siang.

“Untuk merayakan 30 tahun Supersonic, CD single asli dan edisi terbatas berwarna mutiara dan berjumlah 7” dirilis pada tanggal 12 April 2024," tulisnya dalam unggahan terbaru di Instagram, seperti dikutip Antara.

Lagu tersebut dulunya direkam dalam satu hari di studio rekaman di Liverpool pada 19 Desember 1993, dan diproduksi oleh Oasis dengan teknisi suara mereka, Mark Coyle.

Bersamaan dengan single debut, salinan fisiknya akan menampilkan 'Take Me Away' – sebuah lagu yang juga muncul sebagai B-Side untuk 'Supersonic' ketika pertama kali dirilis.

Menurut Oasis DJ Phil Smith, biaya produksi lagu itu hanya 100 pound sterling karena tidak pernah direkam ulang setelah pengambilan demo, dan menampilkan vokal yang direkam dalam satu pengambilan oleh Liam Gallagher.

Lagu itu sempat mencapai Nomor 31 di tangga lagu Britania Raya "UK Singles Chart" dan Nomor 2 di "UK Independent Singles Chart", serta menjadi lagu pertama band yang masuk tangga lagu di AS.

Awalnya, 'Bring It on Down' ditetapkan sebagai single debut Oasis, namun sesi rekaman untuk lagu tersebut akhirnya ditinggalkan karena perselisihan mengenai permainan drum McCarroll.

Berangkat dari sana, mereka mencoba merekam versi studio 'I Will Believe' untuk single utama, namun kabarnya ditolak karena terdengar seperti lagu pop indie awal tahun 80-an.

Perilisan ulang lagu tersebut sebagai kepingan CD edisi terbatas dilakukan setelah Noel Gallagher mengonfirmasi bahwa akan ada penerbitan ulang album "live perform" debut Oasis 'Definitely Maybe' yang akan dirilis tahun ini untuk menandai pencapaian tersebut.

Liam Gallagher juga mempunyai rencana untuk merayakan ulang tahun album terobosan band ini yang akan memulai tur Inggris akhir tahun ini, yang mana dia akan memainkan daftar lagu secara lengkap untuk para penggemar.

Menjelang pertunjukan, Liam juga mengklaim dia meminta Noel untuk bersatu kembali untuk jadwal mendatang, tapi Noel “menolaknya”.

Secara umum, kedua bersaudara ini memiliki pendekatan yang terus-menerus terhadap gagasan reuni.

Dalam wawancara dengan NME, Liam mengklaim bahwa reuni Oasis “akan segera terjadi”. Selain itu, pada Januari 2023, Noel juga menarik perhatian penggemar ketika dia mengklaim bahwa dia tidak akan pernah mengatakan ide tersebut tidak bakal terwujud.