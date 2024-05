Gimik Seru dan Musik Cadas A Day To Remember Puaskan Hati Hammerheads

ERA.id - A Day To Remember mengakhiri hari pertama Hammersonic 2024 dengan hentakan breakdown andalan yang cadas!

Dari atas panggung utama Empire Stage, ADTR membuka pertunjukan dengan lagu The Downfall of Us All dengan ciri khas intronya yang sangat familiar di kuping para penikmat metalcore.

“Selamat malam Jakarta. Sudah 12 tahun kita tidak berjumpa dengan kalian. Rasanya sangat senang bisa melihat kalian lagi,” ujar Jeremy Mckinnon, Sabtu (4/5/2024).

Hammerheads semakin menggila ketika ADTR membawakan lagu-lagu populernya yakni All I Want, Paranoia, 2nd Sucks dan Have Faith in Me.

Aksi panggung A Day To Remember pada hari pertama Hammersonic 2024, Sabtu (4/5/2024) silam. (Era.id/Muslikhul Afif)

Hantaman breakdown ala ADTR yang bertubi-tubi, membuat sejumlah penonton membuat circle pit di area moshpit yang bikin suasana terasa menjadi panas membara. Sayang untuk tidak berjoget di sana.

Aksi panggung A Day To Remember malam itu terlihat sangat enerjik dengan beberapa gimik yang menambah pengalaman konser menjadi lebih seru. Dimulai dari lemparan merchandise, gun tissue, dan bola-bola plastik besar dilontarkan kepada penonton.

A Day To Remember menutup hari pertama Hammersonic Festival 2024 dengan lagu If it Means a Lot to You dan All Signs Point to Lauderdale. Dengan performa panggung dan feedback crowd yang menakjubkan, Ravel Entertainment tidak salah menjadikan dia sebagai headliner pada Hammersonic 2024.