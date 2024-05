Teriakan Vokalis Baru Suicide Silence Sukses Gemparkan Hammersonic 2024

ERA.id - Suicide Silence memukau para Hammerheads dalam Hamersonic 2024 di Pantai Carnaval, Ancol Jakarta. Bersama dengan vokalis barunya, Hernan Hermida, penonton diajak bernostalgia.

Ya, mengenang masa-masa gemilang saat Mitch Luker masih mengomandoi band bergenre Deathcore asal Amerika tersebut. Belakangan, Mitch meninggal dunia pada tahun 2012.

Suicide Silence sebelumnya pernah ke Indonesia. Mereka mendatangi Jakarta dan singgah ke Makassar pada tahun 2011 dengan vokalis Mitch Lucker. Setelah itu Suicide Silence sempat ingin manggung di Hammersonic 2020, namun batal.

ERA menyaksikan betapa gaharnya Hernan di atas panggung Hammersonic 2024, hari kedua pada Minggu, 5 Mei 2024. Suaranya berkali-kali berganti tipe, dari growl hingga scream. Makin sempurnalah teriakannya dibalut distorsi gahar dari Mark Heylmun dan ketukan pedal drum yang bertenaga.

Hernan dkk pertama-tama memanaskan suasana dengan lagu "Unanswered", Suicide Silence langsung membuat ribuan orang bergemuruh. "Aku tidak bisa berkata-kata. Ini sangat indah," kata Hernan yang baru bergabung dengan Suicide Silence pada tahun 2013.

"Kami datang dari California kemarin. Sangat senang bisa bertemu kalian. Ini mimpi yang besar bagi kami," kata Hernan Hermida.

Selain Suicide Silence, Hammersonic 2024 menghadirkan sejumlah band metal lain seperti As I Lay Dying, Lamb of God, Craddle of Filth, hingga Misery Index di hari kedua. Sementara di hari pertama ada penampilan Madball, Suffocation, Marty Friedman, Yngwie Malsteen hingga A Day to Remember.