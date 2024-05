ZEROBASEONE Sukses Berada di Posisi Puncak Tangga Lagu iTunes di Berbagai Negara

ERA.id - Idol grup asal Korea Selatan, ZEROBASEONE sukses menduduki posisi puncak di tangga lagu iTunes berbagai negara.

Kesuksesan itu mereka raih untuk album mini terbarunya bertajuk “You Had Me At HELLO”. Dikutip dari Soompi, ZEROBASEONE baru saja merilis album mini terbarunya “You had me at HELLO" dengan lagu utama “Feel The POP” pada 13 Mei 2024.

Total album tersebut berisikan tujuh buah lagu dari beragam genre. Pada 14 Mei 2024, album mini dan lagu utama ZEROBASEONE di album tersebut telah menduduki posisi puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

"You had me at HELLO" menduduki posisi 1 di tangga lagu iTunes Top Albums setidaknya di 22 wilayah yang berbeda, antara lain Singapura, Taiwan, Indonesia, Turki, Brazil, Estonia, Hong Kong, Kazakhstan, Latvia, Malaysia, Mongolia, Portugal, Qatar, Thailand, Vietnam, Uni Emirat Arab, Bahrain, Meksiko, Nepal, Republik Ceko, Chile, dan Spanyol.

Menariknya, lagu “Feel the POP" juga menduduki posisi 1 di tangga lagu iTunes Top Songs setidaknya di 12 wilayah yang berbeda, antara lain Singapura, Peru, Bahrain, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Nepal, Paraguay, Arab Saudi, Qatar, Chile, dan Ekuador.

"You had me at HELLO" juga menjadi album ketiga ZEROBASEONE yang berhasil melampaui 1 juta penjualan pada hari pertama rilisnya.

Menurut laporan Hanteo Chart, "You had me at HELLO" terjual total 1 juta lebih eksemplar album pada tanggal 13 Mei saja.

Selain disibukkan dengan comeback terbarunya, ZEROBASEONE tengah bersiap menggelar tur konser perdananya di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

ZEROBASEONE juga dikabarkan bakal menggelar konser di Indonesia bertajuk ‘2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR’ yang akan dilaksanakan di Hall 5-6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada 26 Oktober 2024.