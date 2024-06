Lionel dan RAF, DJ asal Indonesia Tampil di Festival Musik Asia It's the Ship

ERA.id - Dua disc jockey (DJ) asal Indonesia yakni Lionel dan RAF ikut berpartisipasi tampil di festival musik elektronik Asia It’s the Ship.

Festival musik di atas kapal pesiar It's The Ship menampilkan 75 musisi dari berbagai negara. Tampil di ajang tersebut merupakan hadiah bagi Lionel dan RAF yang menjuarai DJ Battle 2024, sebuah kompetisi DJ tahunan yang mengundang para disc jockey untuk unjuk kemampuan dalam menampilkan bakat mereka yang digagas ICEPERIENCE.ID.

Acara ini digelar cukup meriah dan unik karena digelar di atas kapal pesiar menuju Busan, Korea Selatan dan Nagasaki, Jepang.

“Sampai pulang ke Tanah Air, saya masih merasa bangga karena bisa tampil mewakili Indonesia. Saya juga senang karena mendapat kesempatan tampil satu panggung bareng DJ-DJ mancanegara, ditambah lagi acaranya keren banget,” kata DJ Lionel dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti dikutip Antara.

It's The Ship (ITS) merupakan pengalaman pertama DJ Lionel tampil di kapal pesiar dengan pemandangan laut lepas. Perasaan untuk mewakili Indonesia dengan membawakan "Tech It Back" dan "Give All", lagu milik QuickBuck x NUZB juara EMPC 2023 tidak pernah ingin dia lupakan.

Di atas kapal pesiar, bersama DJ RAF, dia juga membawakan lagu bergenre Afro, Baile Funk hingga Tech House selama 60 menit.

Sementara itu, Rafitaama atau yang dikenal dengan nama panggung RAF menuturkan bahwa tampil di acara bergengsi It's The Ship merupakan sebuah pengalaman yang sangat berkesan yang tak bisa didapatkan semua orang.

“Selama empat hari kemarin adalah pengalaman baru yang luar biasa sekaligus impian terpenuhi karena bisa main di acara festival internasional seperti ITS. Sampai kapanpun, perjalanan di kapal pesiar, di tengah laut merupakan pengalaman yang enggak terlupakan untuk saya,” ucap RAF.

It’s the Ship festival musik elektronik yang digelar sejak 2014 yang menawarkan pengalaman menikmati musik yang berbeda di atas kapal pesiar dengan pemandangan laut.

Pada masa awal penyelenggaraan, festival tersebut berlayar dengan rute Singapura-China. Mulai ulang tahun ITS ke-10, mereka mengadakan tur dengan rute Korea Selatan.

Tahun ini, ITS dihelat di atas kapal pesiar Italia Costa Serena, kapal sepanjang 290 meter, yang berlayar dari pelabuhan Busan, Korea Selatan, menuju Nagasaki, Jepang dan kembali lagi ke Busan.