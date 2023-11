Berlayar dari Singapura, Festival Terapung Sukses Kumpulkan Pengunjung dari 59 Negara

ERA.id - Setelah tiga hari tak terlupakan yang dipenuhi dengan sejumlah pertunjukan musik yang dahsyat, aneka atraksi yang memukau, serta momen-momen tak terlupakan, "ITS THE SHIP: THE HALLOWEEN CHARTER" berakhir dengan sangat fantastis.

Festival terapung ini berlayar dari Singapura pada 1-3 November, mengumpulkan total 3.100 pengunjung dari 59 negara. Dengan lebih dari 54 penampilan para artis di atas kapal yang berlayar selama 38 jam, membuatnya menjadi perjalanan mengarungi laut lepas yang luar biasa.

Tahun ini, pelayaran bertema Halloween pertama dari "ITS THE SHIP: THE HALLOWEEN CHARTER" membawa pengunjung festival dalam petualangan melalui berbagai pesta bertema yang memukau. Pesta dimulai dengan Creatures of the Night di malam pertama yang menampilkan musik yang memikat, aneka makhluk mitologi, dan hentakan irama energik di bawah langit bertabur bintang.

Peserta sepenuhnya tampil all out dengan kostum bak vampir, manusia serigala, Drakula, hantu, dan sebagainya dalam sebuah malam yang tak akan terlupakan.

Bintang utama Flosstradamus, Infected Mushroom, Knife Party, MaRLo, dan TNT

membawa energi yang memukau yang membuat seluruh pengunjung terpesona. Produser DJ Amerika Curt Cameruci yang lebih dikenal sebagai Flosstradamus, dikenal karena gaya Hi-Def-nya, tampil mengusung aliran campuran trap dan irama elektronik yang meledak yang menciptakan atmosfer penuh eforia.

Infected Mushroom, kekuatan psytrance yang diakui secara global, membawa seluruh isi kapal ke ranah sonik mereka dengan perpaduan unik dari psikedelik dan elektronik.

Sementara favorit penonton dan figur terkemuka dalam musik trance dan hardstyle, MaRLo dan TNT menggedor jantung para pengunjung dengan dentuman serangan irama beroktan tinggi yang berhasil memorak-porandakan geladak kapal sebagai arena pesta.

Menghadirkan tampilan penuh ragam dari berbagai aksi DJ internasional dan regional, menciptakan perpaduan rancak yang menampilkan beberapa representasi terbaik dari bakat-bakat musik se-Asia raya, termasuk Nahsyk (MY), KartyPartyy (TH), Party Monster (JPN), Cyda (IND), dan masih banyak lagi.