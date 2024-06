Bongkar Rahasia Sukses John Legend Ciptakan Lagu Populer di Industri Musik Dunia

ERA.id - Penyanyi sekaligus penulis lagu John Legend mengungkapkan rahasia di balik kesuksesannya di industri musik yang sudah digeluti selama dua dekade.

Dalam wawancara dengan Spotify di Cannes Lions Festival, John mengatakan, keahlian dalam menulis lagu sejalan dengan seberapa sering dia melakukannya. Oleh karena itu, dia mendorong untuk terus menulis lagu, meskipun tidak semua hasilnya akan memuaskan.

"Semakin sering Anda menulis, semakin baik Anda melakukannya. Menurut saya, pergi ke sumur berkali-kali adalah hal yang sangat baik, dan tidak semua yang Anda buat akan luar biasa," kata John dikutip dari Music News seperti dikutip Antara.

"Semakin sering Anda pergi ke sumur itu, semakin besar kemungkinan Anda akan menemukan sesuatu yang istimewa," ujar pelantun lagu "All of Me" itu menambahkan.

John, yang juga pernah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi seperti Kanye West dan Alicia Keys, mengatakan bahwa rekan-rekan musisi juga membantunya dalam mendapatkan ide-ide menarik saat menulis lagu.

Dia pun mengakui, para kolaborator dalam bermusik ikut berkontribusi dalam lagu-lagu yang diciptakannya.

"Meskipun saya masih bertanggung jawab atas banyak konten kreatif yang muncul dari sesi menulis bersama tersebut, saya percaya banyak lagu-lagu itu tidak akan tercipta jika saya tidak berada di ruangan dengan orang lain yang memicu ide dan mendorong saya ke arah tertentu," ujar John.

Kata John, menulis lagu juga perlu memiliki sifat rendah hati dengan menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui semua hal.

"Ajak orang lain untuk membantu, mendukung, dan melengkapi keterampilan Anda sehingga bersama-sama Anda menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang akan Anda lakukan sendiri," katanya.

Diketahui, John Legend menjadi salah satu penyanyi yang berhasil memenangkan empat penghargaan bergengsi yakni Grammy Awards (2006), Academy Awards atau Piala Oscar (2015), Tony Awards (2017), dan Emmy Awards (2018).