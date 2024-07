Kelelahan Usai Gelar Puluhan Konser, Adele Ungkap Ingin Rehat dari Industri Musik

ERA.id - Adele mengungkap ingin rehat sejenak dari industri musik. Keinginan ini muncul karena ia merasa lelah setelah melakukan puluhan konser sejak perilisan album terbarunya yang bertajuk 30.

Pelantun lagu “Easy On Me” itu mengaku akan rehat dari dunia musik usai konser residensinya di Las Vegas dan Jerman selesai. Ia juga tidak berencana untuk membuat musik baru dalam waktu dekat.

“Saya cukup kehabisan energi. Saya sama sekali tidak punya rencana untuk menggarap musik baru,” ungkap Adele dilansir dari Entertainment Weekly.

Selain ingin beristirahat, Adele juga ingin memanfaatkan waktu rehatnya untuk melakukan hal lain di luar musik.

“Saya ingin istirahat total setelah semua ini dan sepertinya saya ingin melakukan hal-hal kreatif lainnya untuk sementara waktu,” tambahnya.

Adele mengatakan, rangkaian konser residensi yang digelarnya memang sangat melelahkan dirinya. Ia bahkan sampai pada kondisi tak bernyanyi lagi di rumah, karena keseringan bernyanyi di konser.

“Kamu tahu, saya bahkan tidak bernyanyi sama sekali di rumah. Aneh sekali bukan?” tuturnya.

Sementara itu, konser residensi Weekend With Adele diadakan di The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas sejak November 2022. Sepanjang November 2022 hingga Maret 2023, ia sudah menggelar 34 konser residensi.

Konser tersebut kemudian diperpanjang dengan total 34 konser lagi. Setelah selesai, Adele kembali memutuskan memperpanjangnya dengan 32 konser yang dijadwalkan berakhir pada November 2024.

Di sela konser residensinya di Las Vegas, ia juga mengadakan konser residensi di Munich, Jerman, dengan total 10 pertunjukkan. Konser ini akan dimulai pada 2 Agustus hingga 31 Agustus 2024 mendatang.