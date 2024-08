ZEROBASEONE Siap Gelar Konser Solo Perdana di Jakarta, Ini 4 Fakta Menariknya

ERA.id - Jakarta kembali disemarakkan oleh berbagai pertunjukan musik yang sangat dinantikan. Kali ini, boyband rookie asal Korea Selatan ZEROBASEONE, yang juga dikenal sebagai ZB1.

Mereka bakal manggung di Jakarta dalam konser tunggal bertajuk ‘2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR (TIMELESS WORLD) IN JAKARTA’.

ZEROBASEONE merupakan grup debutan survival show Mnet, Boys Planet, yang beranggotakan 9 member. Para penggemar ZEROBASEONE atau yang dikenal dengan sebutan ZEROSE, pastinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari Kim Ji-woong, Zhang Hao, Sung Han-bin, Seok Matthew, Kim Tae-rae, Ricky, Kim Gyu-vin, Park Gun-wook, dan Han Yu-jin.

Sebelum menyaksikan pertunjukan mereka, simak beberapa fakta menarik tentang konser ZEROBASEONE kali ini, dari keterangan resmi Tiket.com.

1. Bagian dari konser tunggal pertama

2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] merupakan konser tunggal pertama ZEROBASEONE sejak debut mereka pada 2023. Tur ini akan dimulai di Seoul pada bulan September mendatang, kemudian dilanjutkan ke 7 kota besar lainnya di Asia.

2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAKARTA akan digelar pada tanggal 26 Oktober 2024 di ICE BSD City. Selain itu, mereka juga akan tampil di Singapura, Bangkok, Manila, Macau, Aichi, dan Kanagawa.

2. Bukan kunjungan pertama ZEROBASEONE ke Jakarta

Meski mereka akan menggelar konser perdananya, kehadiran ZEROBASEONE ini bukanlah kali pertama mereka ke Jakarta. Pada awal 2024, ZEROBASEONE sempat hadir dalam acara Golden Disc Awards yang ke-38 di Jakarta dan berhasil meraih penghargaan Rookie Artist of the Year.

Tur kali ini menjadi kesempatan kedua bagi mereka untuk bertemu dengan ZEROSE Indonesia yang telah menantikan mereka.

3. Harga tiket konser ZEROBASEONE

Kembali memberikan kesempatan kepada penggemar K-Pop untuk menyaksikan konser yang spektakuler, tiket.com sebagai Online Travel Agent (OTA) pertama di Indonesia menjadi mitra resmi penjualan tiket 2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAKARTA.

Penjualan tiket telah dimulai sejak 25 Juli 2024. Namun bagi ZEROSE yang belum mendapatkan tiket, jangan khawatir karena beberapa kategori tiket masih tersedia dan dapat langsung dibeli di tiket.com. Pastikan untuk memiliki akun tiket.com dan login terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian.

Berikut kategori dan harga tiket yang masih tersedia :

- PINK: Rp2.900.000 (Standing)

- BLUE: Rp2.800.000 (Standing)

- GREEN: Rp2.800.000 (Numbered seating)

- YELLOW: Rp2.300.000 (Standing)

- PURPLE: Rp1.500.000 (Standing)

Tiket sudah termasuk pajak, tetapi belum termasuk biaya pemrosesan tiket sebesar Rp 50.000.

4. Banyak pilihan akomodasi di sekitar lokasi

Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan, ZEROSE juga dapat menikmati berbagai pilihan akomodasi di sekitar lokasi konser.

Pilihan penginapan termasuk Joylive BSD City dengan harga mulai dari Rp787 ribu, juga RAMADA by Wyndham Serpong dengan harga mulai dari Rp757 ribu, yang berjarak hanya 10 menit berkendara ke lokasi konser.

Selain itu, terdapat Hotel Santika Premiere ICE - BSD City yang berlokasi tepat di sebelah ICE BSD, dengan harga mulai dari Rp1,1 juta. Untuk membeli tiket konser dengan lebih hemat, ZEROSE dapat memanfaatkan promo spesial dengan menggunakan metode pembayaran digital Blibli Tiket Paylater by Indodana Finance.