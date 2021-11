Lagu Terakhir Vanessa Angel Berjudul "Good Bye" Bakal Dirilis dan Royalti untuk Gala Sky, Alam Urbach: Amanah Penuh Misteri

ERA.id - Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengenang prestasinya, banyak netizen yang mengulang kembali lagu yang pernah dipopulerkan oleh Vanessa Angel dan Nicky Tirta berjudul "Indah Cintaku".



Tak hanya lagu itu, rupanya artis yang meninggal pada 4 November 2021 ini sempat merekam lagu ciptaan musisi sekaligus Nafa Urbach, Alam Urbach bertajuk "Good Bye". Melalui Instagram pribadinya, Alam Urbach membagikan foto Vanessa Angel menggendong Gala Sky.



Rupanya, terdapat cuplikan suara dalam unggahannya tersebut. Dalam lagu itu, terdapat lirikan lagu yang memiliki makna yang sungguh mendalam. Bintang film Kujaga Garuda Atas Nama Cinta ini seperti memberikan isyarat perpisahan dirinya dengan anak semata wayangnya.

Lagu Vanessa Angel (Foto: Instagram/@alam_urbach)

"Good bye my love. Good by my sweet. Good by everthing," bunyi nyanyian Vanessa Angel, dikutip dari Instagram @alam_urbach.



