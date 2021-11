Sempat Gagal Raih Kemenangan, BTS Kembali Masuk Nominasi Grammy Awards 2022

ERA.id - Boy band ternama, BTS kembali masuk nominasi ajang bergensi musik di dunia, yakni Grammy Awards 2022. Grup yang beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini berhasil masuk dalam nominasi Best Pop Duo/Group Performance.



BTS berhasil masuk nominasi tersebut berkat lagu full lirik bahasa Inggris keduanya, yakni "Butter". Pada nominasi tersebut, BTS akan bersaing dengan sederet musisi ternama dunia lainnya.



Mulai dari Tony Bennet featuring Lady Gaga untuk lagu "I Get a Kick Out of You", Justin Bieber ft Benny Blanco "Lonely", Coldplay "Higher Power", dan Doja Cat ft Sza "Kiss Me More".



Tag: bts Grammy Awards Grammy Awards 2022