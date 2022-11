Kembali Masuk Nominasi Grammy Awards 2023, BTS Bersaing Ketat dengan Taylor Swift

ERA.id - Boy band asal Korea Selatan, BTS, kembali dinominasikan untuk Grammy Awards 2023. Kali ini mereka akan bersaing ketat melawan Harry Styles hingga Taylor Swift.



Berdasarkan pengumuman resmi Grammy Awards, Rabu (16/11/2022), BTS masuk ke dalam nominasi Best Pop Duo/Group Performance dan Best Music Video untuk lagu "Yet to Come". Lagu yang dirilis pada Juni 2022 itu juga menandakan lagu Korea pertama BTS yang dinominasikan untuk Grammy.



Untuk ketegori Best Music Video, Jimin Cs akan bersaing ketat dengan sejumlah musisi dunia seperti Adele (Easy on Me), Kendrick Lamar (The Heart Part 5), Doja Cat (Woman), Harry Styles (As It Was), hingga Taylor Swift (All Too Well: The Short Film).



Sementara itu, untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance, BTS dinominasikan untuk karya kolaborasinya dengan Coldplay, "My Universe". Dalam nominasi ini, BTS dan Coldplay akan bersaing dengan Post Malone & Doja Cat (I Like You a Happier Song), Camila Cabello ft Ed Sheeran (Bam Bam), ABBA (Don't Shut Me Down), dan Sam Smith & Kim Petras (Unholy).



Masuknya BTS dalam nominasi Grammy Awards ini bukanlah kali pertama yang terjadi. Grup yang terdiri dari tujuh orang pria tampan dan berbakat ini sudah rutin masuk ke nominasi ajang bergengsi ini.



Menurut catatan, BTS pertama kali dinominasikan untuk Grammy pada tahun 2020 lewat lagu berbahasa Inggris pertama mereka, "Dynamite". Setahun setelahnya, mereka kembali masuk nominasi Grammy Awards berkat lagu "Butter". Sayangnya grup yang dikepalai oleh RM itu tidak membawa pulang gelar apapun pada Grammy Awards ke-64 di tahun 2021.



Adapun gelaran Grammy Awards akan diselenggarakan pada 5 Februari 2023 di Crypto.com Arena, Los Angeles, California.