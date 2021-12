Geger, Drake Pilih Mundur dari Dua Nominasi Grammy Awards 2022, Kenapa?

ERA.id - Keputusan mengejutkan baru saja diambil oleh rapper ternama asal Kanada, Drake. Pelantun lagu "God's Plan" itu memilih untuk mundur dari dua nominasi Grammy Awards 2022.



Dilansir dari Alifestyle, keputusan mundur dari dua nominasi Grammy ini diambil Drake setelah sepakat dengan agensi yang menaunginya. Untuk alasan Drake mundur dari nominasi Grammy tidak disebutkan atau dijelaskan secara pasti.



Adapun dua nominasi tersebut adalah Best Rap Album untuk albumnya yang bertajuk Certified Lover Boy, dan Best Rap Performance untuk lagunya yang berjudul "Way 2 Sexy". Dengan mundurnya Drake ini, namanya kini sudah ditarik dari daftar dua nominasi tersebut di website Recording Academy.



Tag: The Weeknd drake Grammy Awards 2022