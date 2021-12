Adele dan Ed Sheeran Rajai Nominasi BRIT Awards 2022

ERA.id - Adele dan Ed Sheeran merajai nominasi di penghargaan BRIT Awards 2022, masing-masing mendapatkan empat nominasi.



Seperti dilansir Daily Mail, Minggu (19/12/2021), rapper Dave and Little Simz juga mendapatkan empat nominasi dalam acara yang kali ini memberi penghargaan netral-gender untuk seniman lokal dan internasional.



Adele yang kembali menduduki tangga lagu dunia lewat album baru "30" mendapatkan nominasi untuk album terbaik, artis terbaik dan lagu terbaik untuk "Easy on Me".



