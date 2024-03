Timberlake Umumkan Album Terbarunya EITIW

ERA.id - Justin Timberlake mengumumkan album studio keenamnya Everything I Thought It Was, Jumat (15/3/2023) kemarin.

Dikutip dari Billboard, Sabtu (16/3/2024), album ini menampilkan single sebelumnya "Drown" dan "Selfish" yang debut di posisi No. 19 di Billboard Hot 100, membuat Timberlake memiliki debut tertinggi dalam enam tahun di tangga lagu tersebut. Single utama dari Everything I Thought It Was (EITIW) juga menandai hit top 40 ke-29 Timberlake sebagai penyanyi solo.

EITIW juga termasuk rekonsiliasi yang dinantikan dari vocal grup Amerika NSYNC yang disebut "Paradise" dan seluruh band tampil membawakan lagu itu di atas panggung pada konser satu malam Timberlake di The Wiltern di Los Angeles pada Rabu malam (13/3/2024).

Timberlake sudah mengisyaratkan tentang musik NSYNC lebih dari sebulan lalu, setelah merilis "Better Place" untuk soundtrack Trolls Band Together pada bulan September.

Selama tampil di The Kelly Clarkson Show, bintang itu dengan tegas mengisyaratkan bahwa dia dan rekan bandnya JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone, dan Kirkpatrick sedang mempersiapkan kelanjutan dari single comeback mereka.

Timberlake akan mengadakan tur di Amerika Utara mulai 29 April di Rogers Arena di Vancouver, B.C., dilanjutkan mengunjungi kota-kota besar seperti Las Vegas (10-11 Mei), New York (25-26 Juni), dan Atlanta (16 November), sebelum berakhir pada (20 November) di KFC Yum Center di Louisville, Ky.