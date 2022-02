Heboh, Once Mekel Ternyata Tak Suka Lagu Separuh Nafas: Dari Awal Nggak Selera

ERA.id - Penyanyi Once Mekel mengungkapkan bahwa lagu Dewa 19 yang berjudul Separuh Nafas merupakan lagu yang tidak ia sukai. Ia mengaku tak selera dengan lagu tersebut, meskipun lagunya sangat terkenal.



"Separuh Nafas (paling malas dinyanyikan). Dari awal aku nggak selera sebenarnya. Tapi, kenyataannya itu lagu yang paling laku," ungkap Once saat tampil di kanal YouTube Augie Fantinus belum lama ini.



Once mengatakan tidak menyukai lagu tersebut karena sangat sederhana. Dibandingkan dengan lagu Dewa 19 lainnya yang memiliki banyak chord, "Separuh Nafas" hanya sedikit.



