Dikaitkan dengan Lagu Taylor Swift, Jake Gyllenhaal Bantah Tegas: Tidak Ada Hubungan dengan Saya

ERA.id - Aktor Jake Gyllenhaal akhirnya buka suara terkait lagu milik Taylor Swift "All Too Well". Jake menyebut lagu itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan dirinya.



Kehebohan lagu "All Too Well" milik Taylor Swift sempat menyudutkan Jake Gyllenhaal yang merupakan mantan kekasih Swift. Jake dituding sebagai sosok pria yang ada di dalam lagu tersebut hingga menimbulkan kegaduhan di kalangan penggemar.



"Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini tentang hubungannya dengan para penggemarnya. Ini adalah ekspresinya," kata Jake Gyllenhaal, dikutip People, Jumat (18/2/2022).



Tag: taylor swift sindir jake gyllenhaal