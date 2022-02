Komentari Lagu "All Too Well" Taylor Swift, Jake Gyllenhaal Sebut Bukan tentang Dirinya

ERA.id -

Jake Gyllenhaal akhirnya memberikan komentarnya terhadap tudingan bahwa lagu "All Too Well (Taylor Version)" milik Taylor Swift menceritakan tentang dirinya. Hal ini disampaikan Jake lewat wawancara terbarunya bersama Esquire belum lama ini.



Seperti diketahui, usai lagu tersebut dirilis bersama musik videonya, publik menilai bahwa Taylor tengah menumpahkan kesedihan dan sakit hatinya saat berkencan dengan Jake. Akibat hal ini, Jake pun merima banyak kritikan dan hujatan dari netizen.



Atas hal tersebut, Jake dengan tegas membantah dan menyebut bahwa lagu itu bukan tentang dirinya. Jake menyebut bahwa lagu itu menceritakan tentang hubungan Taylor dengan penggemarnya.



