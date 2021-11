Jake Gyllenhaal Disebut Tak Peduli Sindiran Taylor Swift Lewat All Too Well: Dia Fokus Pada Dirinya Sendiri

ERA.id - Aktor Jake Gyllenhaal disebut tak peduli dengan sindiran mantan kekasihnya Taylor Swift lewat lagu "All Too Well". Jake bahkan tidak tertarik dengan hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan.



Sejak lagu dan video klip "All Too Well" versi 10 menit dirilis oleh Taylor Swift, banyak penggemar yang penasaran tentang respon Jake Gyllenhaal. Baru-baru ini seorang sumber mengatakan Jake tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang saat ini sedang banyak dibahas.



"Jake tidak tertarik dengan semua itu. Dia tidak membaca gosip atau memperhatikan itu," kata seorang sumber, dikutip ENews, Rabu (17/11/2021).



