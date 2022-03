Tak Terima Lagu Shape of You Dituding Plagiat dan Langgar Hak Cipta, Ini Kata Ed Sheeran di Persidangan

ERA.id - Penyanyi Ed Sheeran membantah tegas klaim yang menyebut lagu "Shape of You" hasil dari plagiat musisi lain. Ed bersaksi bahwa dia tidak mencuri ide dari penulis lagu untuk karya hit-nya tersebut.



Bantahan tegas itu disampaikan oleh Ed Sheeran selama persidangan di Pengadilan Tinggi London, Senin (7/3/2022). Penyanyi asal Inggris itu membantah bahwa dia mencuri ide dari panulis lagu Sami Chokri dan Ross O'Donoghue di lagu "Oh Why".



"Jika saya mendengar "Oh Why" pada saat itu dan telah merujuknya, saya akan mengambil langkah untuk menghapusnya. Saya selalu berusaha untuk benar-benar adil dalam memberikan kredit kepada siapa pun yang memberikan kontribusi untuk setiap lagu yang saya tulis," kata Ed Sheeran, dikutip NME, Rabu (9/3/2022).



