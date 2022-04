Ed Sheeran Akhirnya Menangkan Gugatan Atas Hak Cipta Lagu "Shape of You"

ERA.id - Musisi Inggris Ed Sheeran telah memenangkan gugatan hak cipta atas lagu hitnya "Shape of You".



Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan pada hari Rabu (6/4) waktu setempat bahwa Sheeran tidak menjiplak lagu "Oh Why" karya Sami Chokri yang dibuat tahun 2015.



Dalam putusannya, Hakim Antony Zacaroli mengatakan bahwa Sheeran "tidak sengaja atau tidak sadar menyalin" karya Chokri.



