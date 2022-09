Rilis Lagu Celestial, Ed Sheeran Tunjukkan Kecintaanya pada Pokemon

ERA.id - Kolaborasi The Pokemon Company dengan Ed Sheeran menghasilkan lagu berjudul "Celestial", telah rilis 29 September 2022.

Game pokemon jadi game paling populer dari perusahaan game Nintendo. Dilansir dari Nintendoeverything, nantinya lagu "Celestial" akan jadi lagu utama dalam game baru Pokemon, berjudul Pokemon Scarlet and Pokemon Violet, rilis 18 November 2022 di seluruh dunia.

A wild Ed Sheeran appeared… ‘Celestial’ is out now! Ed made this song for everyone who carried @Pokemon with them wherever they went. Hidden in Pokémon Scarlet & Pokémon Violet, you can find Ed's song in game on November 18th! https://t.co/rKOG5Thot1 pic.twitter.com/XAt9UmiY8t