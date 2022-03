Lagunya Bikin Penasaran, Titi DJ Bakal Rilis Lagu "To Lose" Balasan untuk "Hati-hati di Jalan" Milik Tulus

ERA.id - Titi DJ mengabulkan permintaan netizen untuk membuat lagu balasan lagu "Hati-hati di Jalan" milik Tulus. Lewat cuitan di Twitternya, Titi DJ mengatakan bahwa sudah menulis lagu tersebut yang berjudul "To Lose" dan tinggal menunggu rekaman.



"Ok! Udah pada siap belum? Lagu balasanku 'To Lose' sudah mau jadi loh. Tinggal rekamannya nih. #LaguUntukNetizen @tulusm @fxmario #HatiHatiDiJalan," tulis Titi DJ, pada Kamis (17/3/2022).

Cuitan Titi DJ (Twitter)





Netizen yang melihat cuitan Titi DJ itu tak menyangka bahwa ia benar-benar akan merilis lagu balasan untuk lagunya Tulus. Mereka antusias dan sangat menantikan lagu tersebut resmi dirilis oleh Titi DJ.



