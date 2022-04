CL Ungkap Alasan Boyong dan Reuni 2NE1 di Coachella 2022

ERA.id - Penyanyi berdarah Korea Selatan Lee Chae-rin atau CL mengungkap alasan terbesarnya mengadakan reuni 2NE1 di panggung Coachella 2022. CL menyebut hal itu perlu dilakukan sebelum terlambat.



Pada 18 April 2022, CL memperbaru Instagram-nya dengan membagikan foto penampilan dirinya dan juga 2NE1. Di mana mereka berhasil membawa kejutan di panggung Coachella untuk 'Head In The Clouds Forever' dari 88rising.



"Saya bersyukur dan diberkati untuk hidup dengan kesenangan. Cukup lama untuk menyaksikan tanda yang saya buat dan hal-hal yang saya buat berkembang," tulisnya di keterangan.







Sebagaimana diketahui 2NE1 sukses menggemparkan panggung Coachella 2022 lewat penampilan reuninya dengan membawakan salah satu hit terbesar mereka, "I'am The Best". Dara bahkan tampil nyentrik dengan gaya rambut punk yang pernah dia populerkan saat masih bersama 2NE1.



Pelantun "Hello B*tches" itu pun menilai momen itu sebagai salah satu hari penting dan berarti bagi dirinya. Dia juga berharap para penggemar bisa menghidupkan kembali emosi di masa lalu lewat momen reuni tersebut.



"Untuk alasan itu, hari ini adalah hari yang paling penting dan berarti bagi saya. Saya harap Anda dapat menghidupkan kembali emosi masa lalu yang Anda rasakan melalui kami, berkat momen hari ini," katanya.



Selain menjadikan momen tersebut sebagai hari yang spesial baginya, CL juga mengucapkan terima kasih kepada penggemar dan anggota yang telah berusaha keras untuk menampilkan yang terbaik. Berkat kerja sama dan kekompakan yang dibangun selama 13 tahun itu, mereka sukses tampil di festival musik terbesar di Amerika Serikat.



Lebih lanjut, CL juga memberikan sinyal terkait kemungkinan adanya comeback dari grup yang dinaungi oleh YG Entertainment tersebut.



"Saya sekali lagi berterima kasih kepada para anggota yang memukau penampilan hari ini dan semua orang yang bekerja sama untuk mewujudkannya. Saya akan terus berlari sampai hari kami bisa tampil satu jam penuh di panggung ini," tutupnya.



2NE1 merupakan salah satu idol Kpop yang berjaya dibawah naungan YG Entertainment. Grup ini dinyatakan bubar usai berbagai skandal dan kontrak yang tidak diperpanjang oleh masing-masing member.



Penampilan 2NE1 di Coachella juga menandakan yang pertama kalinya mereka lakukan setelah enam tahun berlalu. Di mana mereka membuat gebrakan saat tampil di acara Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2015.

