2NE1 Reuni di Panggung Coachella 2022, Bawakan Lagu Legendaris dan Buat Penggemar Heboh

Mantan idol Kpop 2NE1 sukses membuat penggemar heboh usai tampil kembali di depan publik. Keempat member reuni di atas panggung Coachella 2022 dengan membawakan lagu legendaris mereka.



Penampilan 2NE1 di panggung Coachella 2022 ini merupakan kejutan besar bagi para penggemar di seluruh dunia. CL, yang merupakan salah satu penampil membawa serta tiga rekan grupnya untuk reuni dan menghibur penggemar.



Sandara Park, Park Bom, dan Minzy muncul ke atas panggung usai CL membawakan salah satu lagu hit-nya, "Hello B*tches". Keempatnya pun tampil dengan busana serba hitam dengan membawakan lagu legendaris mereka, "I'm The Best" yang dirilis pada tahun 2011 lalu.







Penggemar yang sangat merindukan penampilan mereka pun langsung meramaikan media sosial dengan beragam komentar. Terpantau tagar #CLchella dan 2NE1 menjadi trending topik di Twitter. Apalagi penampilan 2NE1 ini menjadi yang pertama kalinya sejak mereka terakhir tampil bersama di acara Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2015.



"YA TUHAN 2NE1 IN THE HOUSE!!! MERINDING! #Coachella #CLchella," tulis @zygma***.



"INI BUKAN LATIHAN!!! INI ADALAH 2NE1 LIVE DI COACHELLA!!!!!!#Coachella," timpal @ikonstant***.



"RATU KPOP 2NE1 KEMBALI DI COACHELLA," kata @memealuvz*** dengan emoji menangis.



"Dengan penampilan 2NE1 di Coachella, saya suka bagaimana mereka mempertahankan penampilan khas mereka. CL dengan semua tampilan edgy ini, Bom dengan rambut merah (highlight), Dara dengan rambut spike panjangnya dan Minzy dengan bobnya. Benar-benar hari yang bersejarah #2NE1 #Coachella #CLchella," ucap @NanJigeumDan***.



2NE1 merupakan salah satu grup Kpop legendaris yang debut pada 2009 di bawah naungan YG Entertainment. Grup yang beranggotakan empat orang itu resmi bubar di tahun 2016 setelah berbagai masalah dan skandal terjadi.



Sejak dinyatakan bubar, CL memilih aktif untuk berkarier di Amerika Serikat. Dia pun bergabung dengan label Rich Brian, 88rising dan menjadi salah satu penampil di Coachella 2022.





