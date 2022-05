Westlife Bakal Gelar Konser di Jakarta, Ini Rincian Harga dan Waktu Penjualan Tiketnya

ERA.id - Kabar gembira datang untuk para penggemar Westlife di Indonesia. Grup musik yang beranggotakan 4 orang ini akan menggelar konser mereka di Jakarta, Indonesia, yang bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits!.



Konser tersebut akan diadakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, pada 11 Februari 2023 mendatang. Untuk jadwal penjualan tiketnya, pihak promotor yakni PK Entertainment dan Sound Rhythm sudah mengumumkan secara resmi jadwalnya.



"Kita sangat senang untuk announced lagi artis internasional Westlife. Konsernya dilangsungkan di 11 Februari 2023, dan penjualan tiket akan dilakukan pada 28 Mei 2022," kata Co-Founder & Chief Operating Officer PK Entertainment, Harry Sudarma, saat konferensi pers di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (24/5/2022).



Harga tiket konser Westlife (PK Entertainment)





"Tiket untuk kategori reguler ada 5, range harga dari Rp1.450.000 sampai Rp3.500.000, dan ada juga tiket untuk VIP," tutur Harry.



Lebih lanjut, Harry juga menjelaskan mengenai pemilihan Stadion Madya Gelora Bung Karno sebagai lokasi konser diadakan. Ia mengatakan bahwa venue tersebut sudah dapat persetujuan dari pihak terkait dan pihak manajemen artis.



"Pastinya sudah pertimbangan dan diskusi, kapasitas, sarana dan prasarana, udah di approve juga sama manajemen artis, stadion madya jadi pilihan yang tepat untung rangkaian tour di Jakarta," pungkas Harry.













Tag: Westlife konser Westlife konser