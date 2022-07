Aura Menyala, Beyonce Nyaris Bugil di Sampul Album Renaissance Sambil Tunggangi Kuda Silver

ERA.id - Penyanyi Beyonce membagikan sampul album terbarunya untuk album Renaissance, yang dijadwalkan rilis pada 29 Juli mendatang. Dalam sampul album itu, Beyonce tampil nyaris bugil di atas kuda.



Dalam sampul album yang dibagikan oleh Beyonce melalui Instagram pribadinya, ia tampak nyaris bugil dengan hanya mengenakan aksesoris yang menyerupai tulang untuk menutupi payudara dan bokongnya. Ia juga nampak mengenakan sepatu high heels berwarna silver senada dengan aksesoris yang dikenakannya.



Untuk urusan rambut, wanita yang akrab disapa Bey itu membiarkan rambut blonde-nya terurai memanjang. Sebagai pelengkap penampilannya, ia juga berpose seolah sedang menaiki seekor kuda berwarna silver yang menyala.







Lalu, kata Beyonce, membuat album Renaissance ini ia tujukan untuk menciptakan ruang aman dan bebas dalam mengekspresikan berbagai hal. Album ini juga menjadi bagian eksplorasi yang indah bagi Beyonce dalam menemukan kebahagiaan bermusik. Dia pun berharap album terbarunya bisa menginspirasi para penggemar di seluruh dunia.



"Itu adalah perjalanan eksplorasi yang indah. Saya harap Anda menemukan kegembiraan dalam musik ini. Saya harap ini menginspirasi Anda untuk melepaskan goyangan. Ha! Dan merasa unik, kuat, dan seksi seperti Anda," tutupnya.



Para penggemar yang melihat sampul terbaru dari album Beyonce ini pun mendadak riuh dan berspekulasi tentang maksud dari yang ingin ditunjukkan olehnya. Mereka menilai gambar itu dimaksudkan untuk memberi penghormatan kepada lukisan abad ke-19 karya Jogn Collier, 'Lady Godiva'. Namun beberapa yang lainnya menilai sampul album itu memiliki kemiripan dengan foto Bianca Jagger di atas kuda di Studio 54.



Pekan lalu, Beyonce merilis "Break My Soul", yang menjadi single pertama dari album solo studio ketujuhnya yang akan datang. Sementara album Renaissance sendiri nantinya akan berisikan lagu-lagu dance dan country, yang masih dirahasiakan daftar lagunya.



Album Renaissance sendiri menjadi comeback Beyonce setelah terakhir kali ia merilis album Lemonade di tahun 2016. Di tahun 2018, ia merilis "Everything Is Love" bersama suaminya, Jay-Z. Setahun setelahnya ia merilis "Homecoming" dan soundtrack untuk film Lion King, "The Lion King: The Gift".

