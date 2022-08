Indonesia Battery Corporation (IBC) Dapat Investasi 15 Miliar Dolar AS, Erick Thohir: Investor Yakin dengan Pengembangan Kendaraan Listrik di RI

ERA.id - Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik kerja sama PT Industri Battery Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dengan perusahaan China PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dan LG Energy Solution asal Korea Selatan (Korsel).



Dalam kerja sama tersebut, menurut Erick, IBC mendapatkan investasi senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp223 triliun untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.



"Kita menyambut baik kerja sama investasi dari dua perusahaan besar asal Cina dan Korsel. Hal ini memberi bukti bahwa investor yakin dengan keseriusan Indonesia dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik," ujar Erick di Jakarta.



