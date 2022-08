Luncurkan Buku Knock Out 2, Arena Publishing Harapkan Bisa Jadi Pegangan Bagi Bisnis Pemula

ERA.id - Perpustakaan DPR RI bersama Arena Publishing meluncurkan buku Knock Out! 2’ yang berisi tentang kumpulan cerita inspiratif pelaku usaha yang mampu menghadapi pandemi dengan caranya masing-masing.



Menurut Ira Pohan, selaku Founder dari Arena Publishing dan Penggagas Buku Knock Out, buku ini bercerita mengenai Bisnis Owner UMKM yang bangkit dari keterpurukannya sehingga bisa Scale Up.



"Kita lihat sendiri saat pandemi kita dipukul telak dari sisi mental, eksehatan maupun bisnis. Dan bukan hanya segelintir orang tapi seluruh dunia. Sehingga saya dan teman-teman penulis, membuat gerakan, bukan hanya sekedar buku tapi gerakan KO balik bagaimana bangkit dari krisis," ujarnya usai acara peluncuran buku Knock Out di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).



Menurutnya, dengan adanya buku dan gerakan Knock Out ini bisa mengimbangi berita negatif mengenai pandemi dan menyemangati semua pihak yang terdampak untuk bangkit bersama.



Meski ada krisi dan masalah yang dihadapi, lanjutnya, ia meyakini akan selalu ada peluang untuk memanjukan usaha maupun membuat usaha baru agar dapat berkembang di tengah hantaman pandemi Covid-19.



"Ini rahasia kami yang kami, kami punya masalah dan itu kami ceritakan. Alih-alih melihat masalah itu sebagai suatu masalah yang membuat kita terpuruk, masalah itu yang menjadi lentingan kami untuk melejit lebih tinggi lagi," paparnya.



Ira menambahkan, dalam penulisan buku Knock Out 2 ini dirinya juga melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN), Dosen, pemilik pabrik pengolahan sampah, pemilik tambak udang dan beragam profesi lainnya.



Adapun buku ini merupakan gabungan dari cerita inspiratif 15 orang penulis.



Ira juga mengungkapkan dirinya terinspirasi dari Buku Chicken Soup yang memuat cerita yang inspiratif dan solutif agar mudah di cerna pembaca dan terjual di seluruh dunia.



"Di luar ada buku Chicken Soup yang berseri-seri. Kami juga semangatnya dari situ. Chicken Soup bisa seperti itu, Indonesia juga perlu punya karya dengan versi kita sendiri," imbuhnya.



Dalam buku ini, cerita yang merupakan kisah nyata dari setiap penulis dalam melalui krisis yang terdiri dari bagaimana membangun bisnis di saat Pandemi, bagaimana terus berjalan membangun bisnis saat berkali-kali tidak mendapat dukungan.



Termasuk juga bagaimana mengelola keuangan agar bertahan di setiap kondisi, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, bagaimana bisa menguatkan team saat krisis terjadi dan masih banyak lagi.



Lebih jauh, Ira menuturkan, jika saat ini dirinya dan tim penulis tengah mempersiapkan buku Knock Out! 3 yang akan menceritakan mengenai cara enterpreneur dan leader dalam membangun impian dan impian team.



"Kita planing nanti untuk KO 4,5 dan 6 akan kita buat lebih niche market. Mungkin food and beverages, fesyen, fokus ke jenis bisnis tertentu. Insyaallah tahun depan KO 4 kami launching," pungkasnya.