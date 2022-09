Pekan Depan, Puan Bakal Bertemu Ketum Golkar Airlangga Bahas Persiapan Pemilu 2024

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.



Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pertemuan dua pentolan partai itu dijadwalkan pekan depan. "Kalau tanggalnya saya lupa, Insyaallah minggu depan lah, tidak akan lama," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).



Menurut Said, pertemuan Puan dengan Airlngga hanya sebatas silaturahmi sekaligus membahas persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.



Menurutnya, hal tersebut merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menugaskan Puan melakukan safari politik.



"Yang dibahas masih sama, kita ingin mencari visi saja ke depan seperti apa. Kenapa Mbak Puan sebenarnya melakukan silaturahmi ke semua partai? Karena keinginannya itu supaya Indonesia ke depan itu dalam kontestasi tidak mengulang 2019, karena itu pengalaman pahit bagi kita semua, membuat rakyat jadi terbelah," ujar Said.



Selain itu, Puan akan mengajak partai-partai politik untuk tidak lagi mengulang pemilu sebelumnya. Jangan sampai terjadi pembelahan di masyarakat.



"Nah Mbak Puan misinya, ayok kita bangun bersama, kita bertanding, pada waktu bertanding jangan membuat pembelahan pada masyarakat," kata Said.



Sebelumnya, PDIP telah menjadwalkan pertemuan antara Puan dengan Airlangga. Namun batal, lantaran Airlangga harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke Lampung.



Sejauh ini, safari politik PDIP yang dipimpin Puan sudah mengunjungi tiga partai politik di antaranya yaitu NasDem, Gerindra, dan PKB.