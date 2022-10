Beri Anies Tongkat dari Tanduk Rusa, Habib Novel: Kemuliaan bagi Saya

ERA.id - Bakal calon presiden Anies Baswedan dihadiahi tongkat tanduk rusa saat menemui Pimpinan Majelis Ilmu dan Dzikir Ar Raudhah Habib Novel bin Muhammad Alaydrus di Solo.



"Ini tadi saya dapat tongkat dari tanduk rusa yang tidak dipotong, tapi lepas sendiri dari kepalanya. Ini unik saya bawa, terima kasih. InsyaAllah jadi hikmah kita semua," kata Anies di Masjid Ar Raudhah Solo, Jumat (28/10/2022).



Disinggung mengenai obrolan yang dilakukan dengan Habib Novel selama pertemuan, dikatakannya, hanya obrolan santai namun penuh nasehat. "Penuh nasehat, penuh hikmah. Nggak ada yang khusus, obrolan santai," katanya.



Ia juga mengaku bersyukur bisa bersilaturahmi secara langsung dengan Habib Novel.



"Senang bisa mendengarkan nasehat beliau. Saya mendoakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dilancarkan semua kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi teladan," katanya.



Meski demikian, ia memastikan tidak ada pembicaraan mengenai Pemilihan Presiden 2024.



Pada kesempatan yang sama, Habib Novel menyambut gembira kunjungan tersebut. "Intinya kalau kami, dicontohkan guru saya harus siap menerima siapapun, muliakan tamunya. Pak Anies datang ke sini salat Jumat, kemuliaan bagi saya," katanya.



Mengenai arti hadiah tongkat tersebut, dikatakannya, tongkat merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. "Tongkat ini sunnah Nabi. Iya punyanya ini (tongkat) saya kasihkan ini," katanya.