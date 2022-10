Bertemu Habib Novel, Anies Mengaku Didoakan dan Diberi Hadiah Tongkat Tanduk Rusa, Apa Artinya?

ERA.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi Habib Novel bin Muhammad Alaydrus di Masjid Ar Raudhah pada Jumat (28/10/2022). Dalam pertemuan ini, Anies mendapat hadiah berupa tongkat tanduk rusa.



”Tadi saya mau pulang dapat ini. Saya dihadiahi Habib Novel sebuah tongkat tanduk rusa yang tidak dipotong, tapi lepas sendiri dari kepalanya. Ini unik, saya bawa, terimakasih. Insyaallah jadi hikmah kita semua,” kata Anies usai pertemuan.



Ia mengaku bersyukur bisa bersilaturahmi secara langsung dengan Habib Novel. Banyak nasihat yang dia dapat dalam pertemuan ini. ”Kita dengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Sebagai seorang yang menjadi rujukan dan kita mendoakan semoga beliau selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam semua kegiatan dakwah dan terus jadi teladan kita semua,” katanya.



Anies mengaku mengobrol santai dalam pertemuan dengan Habib Novel ini. banyak nasehat yang diterima selama bertemu dengan Habib Novel.



"Obrolannya ya obrolan santai, tapi penuh nasehat, penuh dengan hikmah. Tidak ada yang khusus, cuma obrolan santai kok," ucapnya.



Anies menegaskan jika dalam pertemuan ini tidak ada pembicaraan mengenai pencapresan. Ia hanya berkunjung untuk bersilaturahmi.



Sementara itu Pimpinan Majelis Ilmu dan Dzikir Ar Raudhah Habib Novel bin Muhammad Alaydrus mengatakan bahwa kedatangan Anies ke Solo untuk melaksanakan salat Jumat merupakan sebuah kemuliaan.



”Apalagi Pak Anies datang ke sini mau salat Jumat, ya Alhamdulillah, kemuliaan bagi saya. Ya saya muliakan semampunya saya. Saya punya ini (tongkat) ya saya kasihkan,” ucapnya.



Menurutnya menggunakan tongkat merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia juga menceritakan kisahnya saat membawa tongkat ini.



"Tongkat ini sunnah Nabi. Saya pernah diledek sama tanda kutip yang bertugas di pesawat gitu. Kan saya pakai tongkat itu 'pak sudah tua ya pak, saya ambilkan kursi roda'. Saya langsung jawab kalau saya masih muda, ini sunnah nabi," katanya.



Dalam pertemuan ini Habib Novel juga mendoakan Anies. Namun doa ini bukan doa yang secara khusus diberikan pada Anies. ”Doanya sama untuk semua orang. Tidak ada doa khusus, doa khusus hanya untuk ibu saya, ayah saya, sama anak saya, dan sahabat saya,” katanya.