Bertemu Habib Novel, Anies Bantah Bahas Pilpres 2024: Kita Dengar Nasehat Beliau

ERA.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Pimpinan Majelis Ilmu dan Dzikir Ar Raudhah Habib Novel bin Muhammad Alaydrus di Masjid Ar Raudhah Solo, Jumat (28/10/2022). Dalam pertemuan ini Anies mengaku bersilaturahmi dengan Habib Novel.



Ia datang di masjid sekitar 10.30 WIB. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang dan berpeci hitam. Anies kemudian salat Jumat di masjid ini. Kemudian dia melanjutkan bertemu dengan Habib Novel sembari makan siang bersama.



Pertemuan ini berlangsung secara tertutup. Keduanya berbincang selama setengah jam. Usai pertemuan Anies mengaku hanya bersilaturahmi dengan Habib Novel. Banyak nasihat yang dia dapatkan dari pertemuan ini.



”Kita mendengar nasihat-nasihat dari beliau. Sebagai orang yang menjadi rujukan dan kita mendoakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur dan dimudahkan dalam semua kegiatan dakwah dan terus jadi teladan kita semua,” kata Anies.



Ia menceritakan dalam pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi saja. Setelah salat Jumat keduanya melanjutkan dengan makan siang bersama.



”Tadi makan siang sebentar terus pamit, itu saja tadi,” katanya.



Ia mengaku banyak hal yang dibicarakan dengan Habib Novel. Banyak nasihat yang dia terima selama bertemu dengan Habib Novel. ”Obrolannya ya obrolan santai, tapi penuh nasihat, penuh hikmah. Tidak ada yang khusus, hanya obrolan santai,” katanya.



Ia menampik jika pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai Pencalonan dirinya sebagai presiden pada Pemilu 2024 mendatang. ”Tidak ada (obrolan pencapresan),” katanya.



Sementara itu Pimpinan Majelis Ilmu dan Dzikir Ar Raudhah Habib Novel bin Muhammad Alaydrus mengatakan Majelis Ar Raudhah menerima siapapun yang berkunjung termasuk Anies Baswedan. Sebab ia tidak pandang bulu terhadap siapapun, jika ada orang yang bertamu akan diterima dengan tangan terbuka.



”Sebagai manusia ya kita ini harus siap menerima siapapun tidak pandang bulu. Siapapun harus diterima,” ucapnya.