Mendag Minta Subsidi Transportasi Dicairkan untuk Tekan Harga Pangan: Agar Inflasi Tinggi di Timur Bisa Ditekan

ERA.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah untuk mencairkan subsidi biaya transportasi agar disparitas harga bahan pangan antarwilayah di Indonesia dapat berkurang sekaligus membantu pengendalian inflasi.

Zulhas, sapaan akrab Mendag, ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan pemda perlu segera mencairkan subsidi transportasi dari Biaya Tak Terduga agar harga pangan, khususnya di kawasan timur Indonesia dapat terkendali.

Dia mencontohkan harga telur ayam di Pulau Jawa saat ini sebesar Rp31 ribu per kilogram, sedangkan di kawasan timur Indonesia dapat mencapai Rp37 ribu per kilogram. Selain itu, harga daging ayam di Pulau Jawa sekitar Rp35 ribu per kilogram, namun di kawasan timur Indonesia mencapai Rp40 ribu kilogram.

“Sekarang kemauan pemda mengeluarkan subsidi itu, kalau tidak, harganya beda jauh kan. Misalnya daging ayam tadi di sini Rp35 ribu per kilogram, di sana Rp40 ribu per kilogram, telur di sini Rp31 ribu per kilogram, di sana Rp37 ribu per kilogram. Jadi subsidi transportasi agar inflasi yang tinggi di timur itu bisa ditekan,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Senin (29/5/2023).

Zulhas mengatakan evaluasi harga pangan dan inflasi juga telah dibahas dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin ini.

“Bagaimana caranya harga tidak jauh berbeda? Ya disubsidi. Apanya? Transportasinya,” ujar Mendag.

Subsidi harga pangan dapat diambil dari Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sebesar dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) di setiap daerah.

Menurut Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), per Senin ini, harga telur ayam ras menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Harga terendah telur ayam ras sebesar Rp26.730 per kilogram di Aceh, sedangkan di Papua, harga telur ayam ras mencapai Rp37.050 per kilogram.

Sedangkan harga daging ayam ras, di DKI Jakarta sebesar Rp38.690 per kilogram, sedangkan di Maluku bisa mencapai Rp50.210 kilogram.